Fliegerbombe in Kiel wird entschärft

Kiel. In Kiel-Oppendorf soll am heutigen Dienstagvormittag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Bis 10.00 Uhr müssen nach Angaben der Polizei 2000 Menschen in der Siedlung am östlichen Kieler Stadtrand und im benachbarten Schönkirchen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die 500 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe war am Donnerstag von Munitionsexperten entdeckt worden.

Der Zugverkehr in dem Bereich soll ab 9.00 Uhr ruhen. Die Bundesstraße 502 soll während der Entschärfung durchgehend befahrbar sein. Als Ersatzunterkunft steht Betroffenen die Sporthalle der Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule zur Verfügung. Hier besteht Maskenpflicht.

