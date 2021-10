Promi News: Musicals, Radfahrer, Doppelgänger, Wein von Fehmarn

TIVOLI: Deutscher Musical Theater Preis 2021 - Die Gala im Schmidts Tivoli in Hamburg, am 04.10.2021. Preisverleihung auf der Bühne im 'Schmidts Tivoli'. Der Deutsche Musical Theater Preis ist einer der wichtigsten Bühnenpreise Deutschlands und zudem die einzige Auszeichnung für deutschsprachige Musicals, die von Profis an Profis verliehen wird. In 14 Kategorien nominiert die Deutsche Musical Akademie herausragende deutschsprachige Musicalproduktionen aus der Spielzeit 2019/2021 und lobt einen Ehrenpreis aus. Der Deutsche Musical Theater Preis wird am 4. Oktober im Rahmen einer großen Gala im Schmidts Tivoli verliehen. Durch den Abend führt Thomas Hermanns. Zur Preisverleihung werden zahlreiche prominente Gäste aus Kultur, Politik und Show-Business erwartet. Photo: DMA/TIVOLI/Morris Mac Matzen