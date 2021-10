Wetter Hamburg: "Beton-Hoch" bringt den goldenen Oktober

Noch bestimmt ein Tief über den britischen Inseln das Wetter in Hamburg und im Norden. Doch schon am Mittwoch wird alles anders.

Hamburg. Zwei Tage müssen die Hamburger noch durchhalten – und können sich derweil aber schon mal freuen. "Schon am Mittwoch bekommen Hamburg und der Norden einen Vorgeschmack auf den goldenen Oktober", sagt Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Golden deswegen, weil die Sonne die sich herbstlich verfärbenden Blätter anstrahlt und so die Natur in goldenes Licht eintaucht.

Am Montag und am Dienstag bleibt es noch mehr oder weniger schmuddelig. In Hamburg ist es überwiegend bedeckt bei milden 17 Grad, nur in Richtung Sylt gibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ein leichtes Schauerrisiko. Der Wind bläst schwach bis mäßig, an der Nordsee gibt es allerdings noch starken Wind aus südwestlicher Richtung.

Der Goldene Oktober kommt

Wetter Hamburg: Dienstag wird es regnerisch und frisch

Am Dienstag erreichen die Temperaturen in Hamburg maximal 14 Grad, und es regnet viel und häufig. Für Mittwoch rechnet Meteorologe Jung bereits mit bis zu fünf Sonnenstunden bei maximal 15 Grad. Am Donnerstag bleibe es dann trocken bei einem Mix aus Sonne und Wolken und bis zu 17 Grad. Der Freitag werde ebenfalls freundlich mit viel Sonnenschein.

Jung spricht von einem Beton-Hoch. "Es handelt sich um ein stabiles Hochdruckgebiet, das über Mitteleuropa sozusagen festbetoniert ist und vorerst bleibt".

Wetter: Am Wochenende gibt es in Hamburg Sonne satt

Am zweiten Oktoberwochenende scheint dann laut Jung die Sonne jeweils acht Stunden täglich vom Himmel auf Hamburg und den Norden. Zusammenfassung: Der goldene Oktober kommt am Donnerstag, und er bleibt uns auch erst mal erhalten. "Also am besten schon mal für das zweite Oktoberwochenende ein paar Outdoor-Aktivitäten einplanen, es lohnt sich“ rät Wetterexperte Dominik Jung.

Wie lange das schöne Oktoberwetter erhalten bleibt, könne man aktuell noch nicht sagen. "Vielleicht bis Mitte nächster Woche oder auch noch etwas länger. In der Regel sind solche Hochs recht stabil und zeigen eine wahre Ausdauer", so Jung. Ein Hoch so stabil wie Beton eben.