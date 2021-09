Unwetter Warnung vor orkanartigen Böen an der Nordsee

Hamburg/Kiel. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung für die schleswig-holsteinische Nordseeküste herausgegeben. Bis Donnerstagvormittag sind demzufolge an der Nordsee orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 110 Kilometer pro Stunde aus West bis Nordwest zu erwarten. In Nordfriesland und Dithmarschen sei zudem mit Starkregen zu rechnen. Im Binnenland und an der Ostsee soll es zu Sturmböen kommen.

In der Nacht zum Donnerstag verzeichneten Polizei und Feuerwehr mehrere witterungsbedingte Einsätze. Die Polizei-Leitstelle Nord etwa meldete seit Mittwochabend sechs. Häufig hätten Bäume oder Äste auf der Straße gelegen, auf Sylt sei eine Baustellenbeschilderung umgeweht worden. Die Polizei-Leitstelle in Kiel vermerkte fünf Einsätze. "Das war aber nichts Größeres, meistens lagen Bäume auf der Straße", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen.

Im Kreis Dithmarschen, Steinburg, Pinneberg und Segeberg rückte die Feuerwehr zu 15 Einsätzen aus. In Gudendorf im Kreis Dithmarschen und in Lentföhrden im Kreis Segeberg hätten Straßen und in Norderstedt habe eine Unterführung unter Wasser gestanden.

