Ein Corona-Schnelltest wird in einer Teststation aufbereitet.

Gesundheit Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt weiter

Kiel. In Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen erneut leicht gesunken. Am Sonntag betrug die Zahl der Neufälle je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen 30,3 - nach einem minimal höheren Wert am Samstag. Innerhalb eines Tages wurden 38 neue Corona-Fälle registriert, wie aus den Daten vom Sonntagabend (Stand: 18.47 Uhr) hervorgeht. Tags zuvor waren es 77 Fälle gewesen.

In den Krankenhäusern lagen 68 Covid-19-Patienten - und damit genauso viele wie am Freitag. Auch die Zahl der Covid-Kranken auf den Intensivstationen blieb unverändert bei 17. Es wurden dort wie schon zuvor 10 Patienten beatmet. Rund 72.100 Menschen gelten als genesen. Die Gesamtzahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus seit dem Beginn der Pandemie stieg dem Robert Koch-Institut zufolge um einen Fall - sie beläuft sich auf 1684.

Negativer Spitzenreiter bei der Sieben-Tage-Inzidenz ist demnach weiterhin Neumünster mit einem Wert von 68,8. Den niedrigsten Wert verzeichnete Nordfriesland mit 9,0.

