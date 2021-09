Holstein Kiel setzt gegen SCP auf Lockerheit und Qualität

Kiel. Die Zweitliga-Fußballer von Holstein Kiel gehen optimistisch in das erste Spiel nach dem Rücktritt von Cheftrainer Ole Werner: "Jede Veränderung ist ein Neuanfang, der auch eine Chance bietet", sagte Interimscoach Dirk Bremser am Donnerstag. Am Samstag (13.30 Uhr/Sky) spielt der Tabellen-15. aus Kiel bei Tabellenführer SC Paderborn. Es sei unerheblich, gegen wen man spielt, sagte der 55-jährige Bremser: "Wir haben den Glauben an unsere Qualität und die Überzeugung, dass wir gut sind."

Gegen die Torfabrik aus Paderborn, die mit 16 Treffern den besten Angriff stellt, stehen Bremser bis auf die dauerverletzten Ahmet Arslan, Holmbert Fridjonsson und Marco Komenda sowie den rotgesperrten Torhüter Ioannis Gelios alle Spieler zur Verfügung. Mittelfeldspieler Lewis Holtby musste jedoch wegen einer Belastungsreaktion mit dem Training aussetzen.

Bremser will, dass seine Mannschaft mit einem "gewissen Maß an Lockerheit" in das Spiel geht. Sicherlich werde der Fokus auf der Defensive liegen, "aber sein eigenes Tor zu verteidigen, heißt nicht, Beton anzurühren", sagte der Interimscoach: "Wir werden den Weg noch vorne suchen, und ich gehe davon aus, dass wir ein gutes Spiel abliefern werden."

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:210923-99-330311/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg