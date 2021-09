Für alle Eltern, die ihren Kindern selbst das Schwimmen beibringen wollen, gibt es seit kurzem eine Seepferderdchen-App. Entwickelt wurde sie von Mario und Carola Schlichting aus Glinde. „Wir konnten während des Lockdowns keinen Unterricht anbieten. Hatten aber immer wieder echt verzweifelte Eltern am Telefon“, sagt Carola Schlichting, die die Aquacademy mt Kursen in und um Hamburg betreibt. „Da haben wir kurzerhand die App enzwickelt.“ Hier bekommen Eltern genaue Anleitung, wie sie ihren Kindern die einzelnen Schritte erklären und vormachen können, mit Videos, Texten und Checklisten. Die App kommt bei den Eltern gut an. Mehr als 800-mal wurde sie in den vergangenen Wochen bereits heruntergeladen. Anlass genug für die beiden, die App noch einmal zu überarbeiten. Im Oktober gibt es dann einen gesonderten Kinderbereich. Auch in Österreich, der Schweiz, Italien und sogar in den USA wird schon mit dem Angebot des Ehepaars Schwimmen gelernt. Deshalb soll sie bereits zum Ende des Jahres auch in verschiedenen Sprachen wie Englisch und Spanisch angeboten werden. Die Nutzung der Seepferdchen-App kostet einmalig 14,99 Euro. Sie kann im App-Store und bei Google Play heruntergeladen werden. Weitere Infos gibt es auf der Internetseite unter der Adresse www.aquacademy.de.