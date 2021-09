Iran: Mahdavikia will zwei Deutsche ins Nachwuchs-Team holen

Teheran (dpa) – Der ehemalige Bundesligaprofi und neue Trainer der iranischen Nachwuchs-Nationalmannschaft, Mehdi Mahdavikia, will zwei deutsche Co-Trainer in sein Team holen. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna vom Dienstag sollen Timo Rosenberg als Konditions- und ein weiterer Deutscher als Torwarttrainer dem ehemaligen HSV-Spieler zur Seite stehen. Als Co-Trainer ist laut Irna der ehemalige niederländische Fußballprofi John Lammers im Gespräch. Mahdavikias erste Bewährungsprobe sind die Asien-Meisterschaften nächstes Jahr in Usbekistan und danach die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Mit der Gründung einer Fußball-Akademie 2015 in Teheran machte sich der 44-jährige Mahdavikia als Nachwuchstrainer einen Namen. Sie gilt seitdem als die beste Fußballakademie des Landes für nachhaltige Jugendarbeit. Nun soll der Wahl-Hamburger auch als Trainer dafür sorgen, dass der Iran nach fast 50 Jahren wieder an einem olympischen Fußball-Turnier teilnimmt und Spieler für die A-Nationalmannschaft ausbildet. Der 111-malige Nationalspieler war zuletzt Individualtrainer im Nachwuchsbereich des HSV. Er gilt als erfolgreichster Fußball-Legionär des Landes.

