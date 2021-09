Wetter Hamburg: 28 Grad! Sommer im September – Gewittergefahr

Hoch "Hermelinde" ist es zu verdanken, dass die Sonne in ganz Norddeutschland vom Himmel lacht. Doch es wird zunehmend schwüler.

Wetter Hamburg: Am Donnerstag wird es hochsommerlich in der Hansestadt. Doch schon ab Freitag könnte sich das ändern.

Hamburg. Der Sommer dreht in Hamburg mitten im September noch mal richtig auf: Bereits am Mittwoch klettert das Thermometer auf 25 Grad. Am Donnerstag wird das Wetter mit einer Höchsttemperatur von 28 Grad geradezu hochsommerlich. "Doch es wird zunehmend schwüler", sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Damit steigt auch das Gewitterrisiko.

Es ist dem Hoch "Hermelinde" zu verdanken, dass die Sonne in ganz Norddeutschland vom wolkenlosen Himmel herab lacht. Dieses bringt bestes Bade- und Grillwetter. "Hamburg kann sich am Donnerstag über 13 Sonnenstunden freuen", so der Wetterexperte.

Wetter Hamburg: Sommer im September inklusive Gewitter

Doch am Freitag und Sonnabend steigt das Gewitterrisiko, da die Luftmassen mehr und mehr schwülwarm und feuchter werden. Aus Frankreich ziehen Gewitter in den Westen, die auch den Norden erreichen können.

"Dabei kann es immer wieder einzelne kräftige Gewitter geben, die auch mal heftiger ausfallen können", sagt Jung. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) weist darauf hin, dass es örtlich Starkregen geben kann. Dennoch bleibt es am Freitag in Hamburg mit 24 Grad immer noch warm. Auf Helgoland werden 21 Grad erreicht.

Im Video: Sommer im September – Gewitter im Anmarsch

Auch am Sonnabend steigen die Temperaturen in Hamburg auf bis zu 23 Grad. "Am Sonntag erwartet Hamburg einen Mix aus Sonne und Wolken bei 19 Grad", so der Meteorologe. Die Aussichten für die kommende Woche sind erneut erfreulich.

"Der Montag wir bei 21 Grad trocken und freundlich", so Jung. Die folgenden Tage könnte es sogar noch ein bisschen wärmer werden. "Am Mittwoch werden eventuell wieder 24 Grad erreicht." Die warmen Septembertage scheinen also noch nicht vorbei zu sein.