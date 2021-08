Feuerwehr Hamburg Feueralarm in Seniorenwohnanlage – Großeinsatz

Großeinsatz der Hamburger Feuerwehr in Stellingen. Eine Person wurde mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild).

In der Küche einer betreuten Wohnung in Stellingen gerieten Kunststoffteile in Brand. Ein Bewohner wurde ins Krankenhaus gebracht.