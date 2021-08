HSV-Profi Dudziak nicht im Kader für Stadtderby

Hamburg. Jeremy Dudziak fehlt überraschend im Aufgebot des Hamburger SV für das Stadtderby der 2. Fußball-Bundesliga beim FC St. Pauli. Der HSV teilte via Twitter am Freitag kurz vor dem Anpfiff (18.30 Uhr/Sky) im Millerntorstadion mit, dass der 25-Jährige "sich in Gesprächen über seine sportliche Zukunft" befinde und deshalb nicht im Kader stünde. Es war erwartet worden, dass der offensive Mittelfeldspieler gegen seinen Ex-Club erstmals in der Saison auflaufen würde. Nun deutet sich sein Abgang an.

Dudziak war am 1. Juli 2019 vom Stadtrivalen zum HSV gewechselt. Zum Ende der vergangenen Spielzeit war er vom Interimstrainer Horst Hrubesch suspendiert worden. In den ersten beiden Punktspielen dieser Saison unter dem neuen Trainer Tim Walter hatte er wegen einer Knöchelverletzung gefehlt, im DFB-Pokal-Spiel bei Eintracht Braunschweig (2:1) blieb er ohne Einsatz.

