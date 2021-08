Migration Abschiebehaftanstalt in Glückstadt vor dem Betriebsbeginn

Glückstadt. Mit etlichen Monaten Verspätung nimmt die Abschiebehaftanstalt in Glückstadt (Kreis Steinburg) ihren Betrieb auf. Bei zunächst noch eingeschränkter Kapazität sollen die ersten Bewohner ab 16. August kommen, kündigte Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) bei einer Besichtigung am Donnerstag an.

In Glückstadt sollen bestimmte ausreisepflichtige Menschen aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern auf ihre Abschiebung warten. Die Ministerin betonte, es handele sich ausdrücklich nicht um Strafhaft. Es gehe um "Wohnen minus Freiheit" für Menschen, die sich beständig ihrer Ausreisepflicht widersetzen.

