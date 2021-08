Beiersdorf wächst deutlich: Ergebnisprognose bestätigt

Hamburg. Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf ist im ersten Halbjahr wieder deutlich gewachsen. Der Umsatz stieg um 12,3 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Organisch, sprich bereinigte um Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe, lag das Plus bei 16,2 Prozent. Dabei konnte das Unternehmen im zweiten Quartal sein Wachstum beschleunigen. Treiber war das Klebstoffgeschäft Tesa, aber auch das Konsumentengeschäft mit der Marke Nivea legte wieder deutlich zu.

Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) nahm gut ein Viertel auf 595 Millionen Euro zu, was mehr war, als Analysten erwartet hatten. Nach Steuern verdiente Beiersdorf 404 Millionen Euro, was fast 40 Prozent mehr war als im pandemiebedingt schwachen Vorjahr. Die Ergebnisprognose bekräftigte der Konzern und erwartet wegen hoher Investitionen eine bereinigte Ebit-Marge auf Vorjahresniveau. Der Umsatz soll im höheren einstelligen Prozentbereich wachsen. Damit präzisierte Beiersdorf seine frühere Annahme eines organischen Umsatzzuwachses.

