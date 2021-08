Hamburger Radsportfestival Cyclassics fällt aus

Hamburg. Das Radrennen Hamburg Cyclassics findet auch in diesem Jahr pandemiebedingt nicht statt. Grund hierfür seien "die hohe Zahl der erwarteten Teilnehmerinnen und Teilnehmer und der anhaltende Status der Covid-19-Pandemie in Hamburg", teilte eine Sprecherin des Veranstalters am Mittwoch mit. Die Entscheidung sei zusammen mit der Stadt Hamburg getroffen worden. Die rund 10.000 radsportbegeisterten Teilnehmer beim Jedermann-Rennen sollen nun eine neue Chance am 21. August 2022 erhalten.

