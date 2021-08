Unfälle Autofahrerin landet nach Unfall in Bredstedt in Supermarkt

Bredstedt. Eine Rentnerin ist mit ihrem Auto am Dienstag in Bredstedt (Kreis Nordfriesland) in der Fassade eines Supermarktes gelandet. Die Frau wollte nach ersten Erkenntnissen der Polizei hinter einem parkenden Wagen bremsen. Dabei habe sie Gas- und Bremspedal des Automatikautos verwechselt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der vordere Wagen in ein weiteres Auto geschoben. Der Mann im gerammten Wagen erlitt leichte Verletzungen und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Das Auto der Rentnerin krachte anschließend in die Glasfront des Geschäfts. Weitere Verletzte gab es nach Angaben der Polizei nicht.

© dpa-infocom, dpa:210803-99-689697/3