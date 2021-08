Wie Sprache und Fantasie durch einen Wettbewerb profitieren

Hamburg. Wer ein kreatives Hobby hat, tut sich selbst etwas Gutes – das gilt für Menschen aller Altersstufen. Doch wer bereits als Kind künstlerische Ausdrucksformen für sich entdeckt, kann als Erwachsener umso mehr davon profitieren. Ein ganz besonderer Ansporn für schlummernde Schreibtalente ist der Hamburger Wettbewerb KLASSEnSÄTZE, für den jetzt wieder die Anmeldefrist läuft. Teilnehmen dürfen Schülerinnen und Schüler verschiedener Altersstufen, Gewinnertexte werden prämiert (siehe Infokasten).

Am Helmut-Schmidt-Gymnasium in Wilhelmsburg ist die regelmäßige Teilnahme an dem Wettbewerb bereits fester Bestandteil der Schulkultur. Hédi Bouden ist einer der Lehrer, die schon seit Jahren mit ihren Klassen bei dem Wettbewerb mitmachen. „Das ist eine große Chance, Kindern und Jugendlichen einen Raum zu geben, kreativ zu arbeiten“, sagt der Pädagoge, der die Fächer Deutsch, Geschichte, Politik, Theater und Kunst unterrichtet. Jedes Jahr hat der Wettbewerb ein bestimmtes Oberthema – diesmal lautet es „Zusammensein“.

Hamburger Wettbewerb verändert Klassenstrukturen

Dazu Hédi Bouden: „Es gibt eigentlich immer Anknüpfungspunkte zu Themen, die man gerade im Unterricht behandelt. Das bereichert die Stunden sehr.“ Das kreative Schreiben füge dem Unterricht wichtige Facetten hinzu, so Bouden: „Schreibprozesse führen dazu, dass Kinder und Jugendliche Selbstwirksamkeit erfahren, jenseits von Benotung. Wir Lehrer lernen unsere Schüler dabei oft noch einmal ganz neu kennen, weil sie Seiten von sich zeigen, die ansonsten verborgen bleiben.“

Wie der Lehrer sagt, könne der Wettbewerb auch Klassenstrukturen zum Positiven verändern: „Schüler, die vorher schüchtern gewesen sind, kommen danach manchmal richtig aus sich heraus.“ Aus den geschriebenen Texten wählt jede teilnehmende Schulklasse ihren Gewinnertext aus. Dann kommt eine Jury auf Schulebene ins Spiel, die aus diesen wiederum insgesamt drei auswählt, mit denen die Schule ins Rennen geht. Welche Texte aus allen teilnehmenden Hamburger Schulen letztlich gewinnen, das entscheidet die Wettbewerbsjury. Sie setzt sich aus Jugendlichen und Erwachsenen zusammen.

Hamburger Schriftstellerin Teil des Gremiums

Teil des Gremiums ist die Hamburger Schriftstellerin Stefanie Taschinski. „Es ist jedes Jahr ein sehr spannender Prozess, die Siegertexte zu finden“, sagt sie. Das Verfahren läuft so: „Jedes Jurymitglied schlägt zwei bis drei Favoritentexte vor. Dann gehen wir in die Diskussion. Es ist immer sehr interessant, die Sichtweise der anderen Jurymitglieder kennen zu lernen, gerade die Jugendlichen haben oft noch einmal einen anderen Blick auf die Texte.“ Stefanie Taschinski betont das „durchgehend hohe Niveau“ der eingesendeten Texte. Das gelte auch und gerade für die Wettbewerbskategorie „SprachEinsteiger“. Hier können Schülerinnen und Schüler aus den internationalen Vorbereitungsklassen ihre Texte einreichen.

Der Wettbewerb KLASSEnSÄTZE ist ein Wettbewerb für Hamburger Schulen von Klasse 4 bis 13, gefördert von der Guntram und Irene Rinke Stiftung. Träger ist der Verein Seiteneinsteiger, Auftraggeberin die Behörde für Schule und Berufsbildung. Prämiert werden Texte in vier Altersstufen, außerdem in der Kategorie SprachEinsteiger. Das Motto für 2021/22 lautet „Zusammensein“. Bis zum 18. September können Lehrer ihre Schulklassen anmelden. Die Siegertexte werden veröffentlicht. Weitere Informationen unter klassensaetze-hamburg.de.

Stefanie Taschinksi bekommt Texte von Mädchen wie von Jungen auf den Schreibtisch, das Verhältnis sei in etwa ausgewogen. Häufig wiederkehrende Themen seien Freundschaft und die Wahrnehmung des eigenen Körpers – und zuletzt habe sich natürlich die Corona-Krise stark bemerkbar gemacht.

Elmira Akbarzada Siegerin von KLASSEnSÄTZE

Als sie ihren Text für KLASSEnSÄTZE schrieb, ahnte Elmira Akbarzada noch nichts vom Coronavirus. Ihre Erzählung „Schwarzes Fenster“ von 2018 handelt von einer Frau, die durch einen Säureangriff ihr Augenlicht verliert. Mit dem Text gewann die damalige Elftklässlerin des Helmut-Schmidt-Gymnasiums in ihrer Altersgruppe den Wettbewerb. Heute studiert die 20-Jährige Architektur an der HafenCity Universität.

Zum Schreiben kam sie damals über den Schulunterricht: „Wir haben bei Herrn Bouden immer vor Beginn der Deutschstunden eine Weile frei und kreativ geschrieben. Das war die Initialzündung.“ Der Sieg beim Wettbewerb, über den sie selbst sehr überrascht war, sei dann „ein Stoß in die richtige Richtung“ gewesen: „Danach wollte ich auf jeden Fall weitermachen.“

Ehemalige Schülerin aus Hamburg schreibt Roman

Das Schreiben bezeichnet Elmira Akbarzada als „sehr, sehr gute Möglichkeit, Gedanken zu sortieren und innere Konflikte herauszulassen.“ Mittlerweile arbeitet sie an ihrem ersten Roman, der die Geschichte ihrer Mutter thematisiert, die vor Elmiras Geburt aus Afghanistan flüchtete. Elmira Akbarzada: „Ich hoffe, dass ich damit dafür sorgen kann, dass geflüchtete Menschen mehr Akzeptanz erfahren.“ Schülerinnen und Schüler, die selbst gerne schreiben, möchte sie ermutigen, dabei zu bleiben: „Manchmal kann man sich auf Papier einfach am besten ausdrücken.“

