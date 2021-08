Pakistanische Fregatte macht erstmals in Hamburg fest

Hamburg. Erstmals seit mehr als eineinhalb Jahren hat mit der pakistanischen Fregatte "PNS Zuliquar" wieder ein auswärtiges Marineschiff in Hamburg an der Überseebrücke festgemacht. Das im April 2018 in Dienst gestellte und 123,2 Meter lange Schiff setzt seine Reise am Mittwoch in Richtung Algerien fort, wie das Landeskommando Hamburg der Bundeswehr am Montag mitteilte.

Die 170 Mann starke Besatzung - darunter Commodore Syed Rizwan Khalid und Captain Rao Ahmed Imran Anwar - wurde von Vertretern des Landeskommandos an der Überseebrücke begrüßt. Es ist der erste Besuch der "PNS Zuliquar" in Hamburg und der erste Anlauf eines auswärtigen Marineschiffs seit Mitte November 2019.

© dpa-infocom, dpa:210802-99-671235/3