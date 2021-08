Hamburg. Fußball-Profi Lukas Daschner vom FC St. Pauli hat sich während der Trainingseinheit am Montag in Hamburg am Knie verletzt. Wie der hanseatische Zweitligist am Tag nach dem 0:0 beim FC Erzgebirge Aue weiter mitteilte, steht bei dem 22 Jahre alten Mittelfeld- und Angriffsspieler eine genaue Diagnose noch aus. "Gute Besserung und komm schnell zurück, Daschi!", twitterte der Kiezclub.

