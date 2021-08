Baseball: Hamburg Stealers beenden Saison als Nord-Dritte

Hamburg. Die Hamburg Stealers haben die Saison in der Baseball-Bundesliga mit dem dritten Rang in der Nordgruppe abgeschlossen. Nach dem Aus in den Viertelfinal-Playoffs gegen Paderborn setzten sich die Hanseaten am Samstag in den Platzierungsspielen gegen die Dohren Wild Farmers durch.

Dabei reichte dem Team von Trainer David Wohlgemuth der 13:2-Erfolg im ersten Duell, da das zweite Aufeinandertreffen im dritten Inning wetterbedingt abgebrochen wurde. Zu diesem Zeitpunkt stand es 5:5.

