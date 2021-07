Bauernhaus in Flammen: 150 Einsatzkräfte im Einsatz

Delingsdorf. Rund 150 Einsatzkräfte haben mehr als zehn Stunden gegen einen Großbrand im Kreis Stormarn gekämpft. Die Feuerwehr war am Freitagabend wegen der brennenden Lagerhalle eines Bauernhauses in Delingsdorf alarmiert worden, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle am Samstag. Die Löscharbeiten dauerten bis tief in die Nacht an. Eine Ursache für das Feuer ist bislang nicht bekannt. Nach Angaben des Sprechers gab es bei dem Einsatz einen Verletzten - Medienberichten zufolge handelt es sich wahrscheinlich um den Bewohner des Hauses. Zuvor hatte die "Hamburger Morgenpost" berichtet.

