Corona-Inzidenz in Hamburg bei 35,4: 87 neue Fälle

Hamburg. In Hamburg sind am Samstag 87 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank im Vergleich zum Vortag leicht von 35,7 auf 35,4 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Am Freitag waren 132 neue Fälle hinzugekommen, vor einer Woche waren es 92 gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag vor einer Woche bei 24,6.

Die Zahl der seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit dem Virus gestorbenen Menschen stieg der Behörde zufolge um 1 auf 1615. Seit Beginn der Pandemie wurden in Hamburg den Angaben zufolge 79.049 Infektionen mit dem Coronavirus gezählt. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten 76.300 Menschen als genesen.

Nach RKI-Angaben wurden bis einschließlich Donnerstag fast 895.000 Menschen vollständig geimpft. Das entspricht einem Anteil von 48,4 Prozent der Bevölkerung. Eine Erstimpfung haben mehr als 1,17 Millionen Hamburger bekommen. Damit sind 63,4 Prozent der Einwohner zumindest teilweise immunisiert.

