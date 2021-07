HSV-Handballer starten in das Abenteuer Bundesliga

Hamburg. Aufsteiger HSV Hamburg ist in das Abenteuer Handball-Bundesliga gestartet. Trainer Torsten Jansen versammelte die Mannschaft am Freitag zur ersten Trainingseinheit der neuen Saison. "Wir sehen die erste Liga als positive Aufgabe und nicht als Hürde", sagte der Coach, der das Team als Meister der 2. Liga in das Oberhaus geführt hatte. Als Ziel gab der 44-Jährige den Klassenverbleib aus.

Beim Saisonauftakt waren auch die Neuizugänge Casper Mortensen (FC Barcelona), Frederik Bo Andersen (GOG Gudme), Manuel Späth (FC Porto), Asat Waljullin (Eulen Ludwigshafen) und der derzeit noch am Knie verletzte Nicolai Theilinger (Frisch Auf Göppingen) dabei. Lediglich Torhüter Johannes Bitter (TVB Stuttgart) ist noch mit der deutschen Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Tokio. Am ersten Spieltag empfangen die Hamburger am 8. September Frisch Auf Göppingen.

© dpa-infocom, dpa:210730-99-624815/2