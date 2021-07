Aue ohne Kühn gegen St. Pauli: Neuzugang ist "eine Option"

Aue/Hamburg (dpa/lno) – Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue muss vor seinem ersten Saison-Heimspiel einen weiteren Ausfall verkraften. Offensivspieler Nicolas Kühn wird wegen einer muskulären Verletzung am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den FC St. Pauli nicht auflaufen können. "Wir warten noch auf das MRT-Ergebnis, aber er wird auf jeden Fall nicht zur Verfügung stehen", sagte Trainer Aliaksei Shpileuski auf der Pressekonferenz am Freitag.

Neben Kühn müssen die Sachsen weiter die verletzten Florian Ballas, Antonio Jonjic, Jan Hochscheidt und Malcolm Cacutalua ersetzen. Nicht mehr zum Kader gehört Abwehrspieler Niklas Jeck, der bis Saisonende an den luxemburgischen Erstligisten Union Titus Petingen ausgeliehen wird. In Sam Schreck könnte der erst am Mittwoch neu verpflichtete Offensivspieler gegen St. Pauli zum ersten Einsatz für Aue kommen.

Vor Gegner St. Pauli hat Aues Trainer großen Respekt. Die Hamburger reisen mit der Empfehlung des souveränen 3:0-Erfolgs zum Saisonstart gegen Holstein Kiel an. "Das Ergebnis war ein Achtungszeichen. Uns erwartet ein ganz starker und abgeklärter Gegner, der viel Qualität im Spiel nach vorn und im Mittelfeld hat. Wir müssen auf jeden Fall wieder diese Kompaktheit und Aggressivität zeigen – wenn nicht sogar noch mehr", sagte Shpileuski. Sein Team holte zum Start in Nürnberg ein 0:0. Für das St. Pauli-Spiel sind laut Hygienekonzept 12.082 Fans im Erzgebirgsstadion zugelassen. Bis Freitagmittag wurden rund 6000 Karten verkauft.

