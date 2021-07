132 neue Fälle: Corona-Inzidenz in Hamburg überschreitet 35

Hamburg. In Hamburg hat die Corona-Inzidenz wieder die Marke 35 überschritten. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen am Freitag mit 35,7 an. Am Vortag lag die Inzidenz bei 31,8. Am Freitag kamen 132 neue Fälle hinzu, am Donnerstag waren es lediglich 89. Vor einer Woche waren es noch 57 bestätigte neue Infektionen und die Inzidenz betrug 21,5.

Der Senat hatte am Dienstag erklärt, dass er trotz der im Vergleich zu anderen Bundesländern hohen Corona-Inzidenz keine Notwendigkeit für weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sehe. Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) betonte, der Hauptgrund für die steigenden Zahlen seien die Reiserückkehrer.

