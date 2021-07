Am Sonntag werden bundesweit Motorradfahrer gegen einseitige Fahrverbote und Streckensperrungen demonstrieren. Auch in Hamburg sind mehrere tausend Teilnehmer angemeldet. Vergangenen Sommer demonstrierten in der Hansestadt ebenfalls Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen – damals gegen ein geplantes Sonntagsfahrverbot für Motorräder (Archivbild).