Bredenbek. Polizisten einer Videostreife haben einen Raser am Mittwoch bei Bredenbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) auf der Autobahn 210 mit Tempo 220 erwischt. Erlaubt waren in dem Bereich nur 120 Kilometer pro Stunde, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Den 21 Jahre alten Motorradfahrer erwarten nun neben zwei Monaten Fahrverbot auch zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld in Höhe von 1200 Euro.

