Verkehr Fliegerbombe stoppt Bahnverkehr in Hamburg

Hamburg. Der Fund einer etwa 250 Kilo schweren Fliegerbombe in Hamburg-Veddel hat am Mittwochnachmittag zur Unterbrechung des Bahnverkehrs südlich des Hauptbahnhofs geführt. Da der Sprengkörper keinen Zünder habe, müsse er nicht am Fundort entschärft werden und könne abtransportiert werden, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Zunächst bleibe es aber bei der Sperrung. Betroffen seien der Fernverkehr sowie die S-Bahn-Linien 3 und 31. Zwischen Berliner Tor und Wilhelmsburg wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

