Hamburg Hauptbahnhof Bahn reißt Brücken in der City ab – jahrelang Staugefahr

Staugefahr in Hamburg: Die beiden Eisenbahnbrücken neben der Kunsthalle werden abgerissen und sollen nach dem Neubau so aussehen wie auf dieser Visualisierung.

In den nächsten vier Jahren kommt es immer wieder zu Sperrungen und Umleitungen – an einem neuralgischen Punkt in der Stadt.