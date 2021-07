Hamburg. Ein 48 Jahre alter Radfahrer ist im Hamburger Stadtteil Volksdorf von einem Auto touchiert und beim anschließenden Sturz lebensgefährlich verletzt worden. Eine 73-jährige Autofahrerin überholte den Mann am späten Dienstagnachmittag, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Dabei kam das Auto dem Radfahrer so nah, dass der Mann stürzte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:210728-99-569395/2