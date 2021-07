Hamburg Towers mit acht Testspielen vor Saisonstart

Hamburg. Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat acht Testspiele in Vorbereitung auf die neue Saison vereinbart. Abgeschlossen wird die Vorbereitung mit Spielen gegen BG Göttingen am 17. September und gegen Eurocup-Sieger AS Monaco drei Tage später. Das teilte der Verein am Montag mit. Der Saisonstart erfolgt am 25. September bei den MHP Riesen Ludwigsburg.

In den anderen Testspielen geht es gegen Dänemarks Meister Bakken Bears am 21. August, beim Alles-Paletti-Cup in Rostock (28. und 29. August) gegen Niners Chemnitz und anschließend entweder gegen Basketball Löwen Braunschweig oder Gastgeber Seawolves Rostock, am 7. September gegen EWE Baskets Oldenburg, am 11. September gegen Bonn und am 12. September gegen die Antwerp Giants. Die Saisonvorbereitung beginnt am 13. August.

