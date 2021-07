Einbrecher stehlen Spezialwerkzeug für 500.000 Euro

Witzhave. Eine sehr spezielle und wertvolle Beute haben Einbrecher in einer Lagerhalle im Kreis Stormarn gemacht. Die Täter stahlen am späten Samstagabend in Witzhave Erdraketen im Wert von rund 500.000 Euro, wie die Polizei am Montag mitteilte. Erdraketen sind mit Pressluft betriebene Werkzeuge, mit denen Tunnel für Rohrleitungen gebohrt werden können. Ihren Namen haben sie von ihrer raketenartigen Form. Die Polizei sucht Zeugen, die Beobachtungen im Bereich des Guts Heinrichshof gemacht haben.

