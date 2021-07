Lange Staus auf den Hamburger Autobahnen

Hamburg. Autofahrer in und um Hamburg mussten am Samstag wieder mit längeren Wartezeiten durch Staus klarkommen. Auch im weiteren Verlauf des Wochenendes wurden weitere Staus erwartet. So gab es am Samstag auf der A1 bereits 35 Kilometer Stau über das gesamte Hamburger Gebiet bis nach Schleswig-Holstein, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Auf der A7 zwischen dem Dreieck Südwest und Stellingen kam es zu 17 Kilometern Stau. Im restlichen Norden war das Verkehrsaufkommen dafür eher gering, teilten die jeweiligen Leitstellen mit.

© dpa-infocom, dpa:210724-99-509538/2