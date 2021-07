Die Beschwerden über Probleme bei der Paketzustellung reißen nicht ab. Obwohl der Empfänger zu Hause ist, geht das Paket als unzustellbar zurück in die Filiale; bei Nachbarn wird nicht geklingelt, um wenigstens dort die Lieferung loszuwerden; Abholscheine landen nicht im Briefkasten ... Doch es geht auch anders. Ganz anders. Wie in den Straßenzügen, die direkt ans Niendorfer Gehege grenzen. Hier stellt seit Jahren derselbe Fahrer die Pakete zu. Hat Michael Dienst, findet jedes Paket einen Empfänger. Den richtigen, den Nachbarn, den Bekannten. Ist wirklich mal niemand anzutreffen – dieser freundliche, immer gut gelaunte Zusteller weiß, wo er das Paket ablegen soll und kann. Jeder hier kennt Michael, und jeder hier mag den hilfsbereiten Mann von der Post, der – das nur als ein Beispiel – die schwere Weinlieferung auch gern mit der Sackkarre gleich in den Keller bugsiert, statt die Kisten einfach nur im Flur abzustellen. So geht es auch. Danke!