Prognose: Hamburg knackt 2031 Zwei-Millionen-Einwohner-Marke

Hamburg wird einer Prognose zufolge erstmals 2031 die Marke von zwei Millionen Einwohnern überschreiten. Bis 2035 soll die Bevölkerungszahl auf 2,031 Millionen wachsen, wie das Statistikamt Nord am Mittwoch mitteilte. Verglichen mit dem aktuellen Stand sei das ein Plus von rund 146.000 Hamburgerinnen und Hamburgern. Die Statistiker gehen davon aus, dass auch in den nächsten Jahren mehr Menschen nach Hamburg kommen als wegziehen. Außerdem wird angenommen, dass die Zahl der Geburten in der Stadt weiterhin die der Todesfälle übersteigen wird.

Laut der "kleinräumigen Bevölkerungsprognose" des Statistikamts, in der den Angaben zufolge auch Neubauflächenpotenziale berücksichtigt wurden, dürfte sich das Wachstum in den Stadtteilen unterschiedlich entwickeln. Das größte Einwohner-Plus mit jeweils 12.000 Menschen wird in Billstedt und Wilhelmsburg erwartet, womit Wilhelmsburg zum drittgrößten Stadtteil mit rund 65.000 Einwohnern würde.

Bei einem angenommenen Wachstum von sechs Prozent bis 2035 bliebe aber Rahlstedt mit dann 97.000 Menschen der bevölkerungsreichste Stadtteil - vor Billstedt mit dann knapp 82.500 Einwohnern. In den innerstädtischen und dicht besiedelten Stadtteilen drumherum werden dagegen kaum Veränderungen erwartet. So soll die Einwohnerzahl in der Sternschanze beispielsweise um 0,6 Prozent sinken.

