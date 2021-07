Farbanschlag auf Hamburger CDU-Zentrale: "Ploß, Du Sexist"

Hamburg. Auf die CDU-Parteizentrale am Leinpfad in Winterhude ist in der Nacht zum Montag ein Farbanschlag verübt worden. Unbekannte sprühten mit schwarzer Farbe die Sätze “Checkt eure Privilegien”, “Check deine Privilegien” sowie “Ploß Du Sexist” an die Fassade des Hauses und in den Eingangsbereich.

Die direkte Verbalattacke gegen den CDU-Landesvorsitzenden Christoph Ploß könnte sich auf seine ablehnende Haltung zur sogenannten Gendersprache beziehen.

Farbanschlag auf CDU-Zentral an Christoph Ploß gerichtet

“Solche Einschüchterungsversuche zeigen das radikale Potenzial einer ideologischen Minderheit, die mit allen Methoden der Gesellschaft ihre identitätspolitischen Vorstellungen aufzwingen will”, sagte Ploß. “Ich werde mich davon nicht einschüchtern lassen und weiter mit guten Argumenten inhaltlich dafür werben, dass in Hamburger Behörden die deutsche Rechtschreibung gilt.”

Foto: Michael Arning

Der Satz “Checkt eure Privilegien” knüpft möglicherweise an die von dem Inklusionsaktivisten Raúl Krauthausen angestoßene Diskussion über Menschen mit Behinderung an.

Polizei sucht Zeugen des Farbanschlags

Die CDU hat Anzeige erstattet und die Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen. Hinweise auf die bislang unbekannten Täter können die Aufzeichnungen der Überwachungskamera liefern. Die Polizei sucht darüber hinaus mit einem Zeugenaufruf öffentlich nach dem oder den Tätern. Hinweise können unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.

Auf das Ludwig-Erhard-Haus hatten Unbekannte Ende 2015 ebenfalls einen Farbanschlag verübt. Der Satz “Stoppt die Invasion”, der auf die Eingangstür gesprayt wurde, nahm offensichtlich Bezug auf die damals stark diskutierte Zuwanderung einer großen Zahl von Flüchtlingen.

( pum/lag )