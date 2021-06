Corona Hamburg: Experten informieren über Spätfolgen und Impfungen

Hamburg. Corona ist immer noch da, die Pandemie längst nicht zu Ende, viele Fragen sind noch offen – das mögen die jüngsten Lockerungsschritte vergessen lassen. Auch wenn das öffentliche Leben hochfährt, sind in Hamburg etwa zwei Drittel der Bevölkerung noch nicht vollständig geimpft, und für längst nicht alle gibt es überhaupt eine generelle Impfempfehlung. Von den vielen Genesenen dürften nicht wenige mit den Folgen einer Covid-19-Erkrankung zu kämpfen haben.

Das Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) nimmt die Lage zum Anlass für eine weitere Sonderausgabe der Gesundheitsakademie: In einer vierteiligen Vortragsreihe vom 28. Juni bis zum 1. Juli wollen Forschende des Klinikums ihr Wissen über den Erreger und die Erkrankung Covid-19 leicht verständlich erklären. Los geht es jeweils um 18.30 Uhr im Livestream auf abendblatt.de.

Die Zuschauer können während der Veranstaltung ihre Fragen per Mail an gesundheits-akademie@uke.de schicken, die dann vor der Kamera beantwortet werden sollen. Wer nicht möchte, dass sein Name genannt wird, möge im Betreff „anonym“ schreiben.

Die Themen der UKE-Gesundheitsakademie:

28. Juni: Long Covid – Welche körperlichen Langzeitfolgen sind bekannt?

Wer Covid-19 überstanden hat, ist nicht unbedingt genesen: Die Erkrankung kann an vielen Stellen im Körper Entzündungen auslösen, die womöglich auch dann noch bestehen, wenn die Betroffenen sich längst wieder fit fühlen. Ob und in welchem Umfang es durch Corona zu bleibenden Schäden an Organen und Beschwerden kommen kann und was sich dagegen tun lässt, erläutern Prof. Tobias B. Huber, Direktor der III. Medizinischen Klinik (Nephrologie, Rheumatologie, Endokrinologie) und Privatdozent Dr. Julian Schulze zur Wiesch, leitender Oberarzt der Sektion Virologie.



29. Juni: Ist das Virus für Schwangere, Ungeborene und Neugeborene gefährlich? Ist Impfen sinnvoll?

„Was denn nun, bitte?“, mögen sich Schwangere fragen. Gynäkologische Fachgesellschaften plädieren dafür, allen Schwangeren und Stillenden ein Impfangebot zu machen – die Ständige Impfkommission (STIKO) hingegen empfiehlt keine generelle Impfung, sondern plädiert lediglich dafür, Schwangeren mit Vorerkrankungen oder mit einem „erhöhten Expositionsrisiko aufgrund ihrer Lebensumstände“ nach einer „Nutzen-Risiko-Abwägung“ und „nach ausführlicher Aufklärung“ eine Impfung mit einem mRNA-Impfstoff anzubieten.

Wie ist das zu bewerten? Drei Vortragende wollen dies einordnen: Prof. Kurt Hecher­, Direktor der Klinik für Geburtshilfe und Perinatalmedizin, seine Klinikkollegin Prof. Anke Diemert und Prof. Dominique Singer, Ärztlicher Leiter der Abteilung für Neugeborene und Pädiatrische Intensivmedizin.

30. Juni: Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, Müdigkeit, Depressionen – Was wissen wir über neuropsychologische und psychosomatische Folgen?

Mit diesem Thema befassen sich Prof. Manuel A. Friese, Direktor der Instituts für Neuroimmunologie und Multiple Sklerose, und Dr. Angelika Weigel, Leitende­ Psychologin an der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie.

1. Juli: Impfung – Erkenntnisse über Impfstoffe, Wirkungen bei Kindern, Auffrischung und Nebenwirkungen

Auch für Kinder und Jugendliche von zwölf bis 17 Jahren gibt die STIKO derzeit keine allgemeine Impfempfehlung, sondern nur für Kinder und Jugendliche mit einem besonderen Risiko. Wie das einzuordnen ist, wird ein Thema des Vortrags von Prof. Marylyn Addo sein, Leiterin der Abteilung für Infektionskrankheiten am UKE. Sie wird auch über die Bedeutung der Corona-Zweitimpfung sprechen und erläutern, was zu Nebenwirkungen der zugelassenen Impfstoffe bekannt ist.

Bis die Corona-Pandemie begann, hatte die UKE-Gesundheitsakademie in Kooperation mit dem Hamburger Abendblatt immer vor Publikum auf dem Campus stattgefunden; die Vorträge lockten regelmäßig einige Hundert Zuschauer an. Doch angesichts des starken Infektionsgeschehens in der Stadt stellte das Klinikum die Präsenzveranstaltungen ein und zeigte die Vorträge als Livestream im Internet. Vom kommenden Herbst an könnten allerdings immerhin Hybridveranstaltungen möglich werden, hoffen die Organisatoren. Das weiterführende Programm der Gesundheitsakademie nimmt langsam Form an.

Schon geplant sind etwa Vorträge über Multiple Sklerose und Erkrankungen der Leber. Zum Start am 18. Oktober soll es um Umweltneurowissenschaften gehen, ein noch junges Forschungs­gebiet, dessen Vertreter untersuchen, warum regelmäßige Aufenthalte in der Natur nicht nur unserem Wohlbefinden dienen, sondern auch unser Gehirn in Schwung bringen.

Mehr Informationen: www.gesundheitsakademie-uke.de