Wetter in Norddeutschland Wetter in Hamburg: Auf die Hitzewelle folgt der Dauerregen

Endlich Regen! Nach vielen trockenen, und heißen Tagen kühlte die Luft auch in Hamburg deutlich ab (Archivbild).

Sahara-Luft weicht dem Regen – doch schon am Dienstag steigen die Temperaturen wieder. So warm wird es in Hamburg.