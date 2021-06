FC St. Pauli startet in Saisonvorbereitung: Vier Neue dabei

Hamburg. Gut drei Stunden nach dem Stadtrivalen HSV hat auch der FC St. Pauli die Vorbereitung auf die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga wieder aufgenommen. Nach den an den Vortagen absolvierten Leistungstests begrüßte Cheftrainer Timo Schultz 26 Tage nach der letzten Partie der abgelaufenen Spielzeit seine Akteure bei Hitze im Trainingszentrum des Kiezclubs an der Hamburger Kollaustraße. Mit dabei war am Freitag neben den Zugängen Nikola Vasilj (25), Jakov Medic (22), Lars Ritzka und Etimendo Amenmyido (beide 23) auch Marvin Knoll, dessen Wechsel zu Aufsteiger FC Hansa Rostock nicht zustande gekommen ist.

