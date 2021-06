In Oldenburg im Kreis Ostholstein ist die Leiche eines unbekannten Mannes gefunden worden. Zu Klärung seiner Identität habe die Staatsanwaltschaft ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, teilte die Polizei am Freitag mit. Der unbekannte Tote war nach Angaben der Polizei bereits am 8. Juni in der Oldenburger Innenstadt gefunden worden. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden gebe es nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht, sagte ein Polizeisprecher.

