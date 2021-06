Fußgänger attackiert jungen Radfahrer: Polizei sucht Zeugen

Reinfeld. Ein unbekannter Mann hat in Reinfeld im Kreis Stormarn der Polizei zufolge einen elf Jahre alten Radfahrer angegriffen und zu Fall gebracht. Der Junge sei gestürzt und habe sich dabei verletzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Junge am Donnerstag auf dem Radweg am Herrenteich gefahren, als der Unbekannte vom tiefer gelegenen Gehweg aus einen Stock in die Speichen des Fahrrades gehalten habe, sagte eine Polizeisprecherin.

Dadurch blockierte das Fahrrad und es kam zum Sturz des jungen Radlers. Der Täter flüchtete daraufhin. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

© dpa-infocom, dpa:210618-99-48772/3