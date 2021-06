Drogenring zerschlagen: Acht Drogendealer festgenommen

Hamburg/Lübeck. Die Polizei Lübeck hat zusammen mit dem Zollfahndungsamt Hamburg und der spanischen Polizei einen Drogenring zerschlagen. Dabei wurden acht Personen im Alter zwischen 17 und 54 Jahren verhaftet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Seit Oktober 2020 ermittelten die Beamten gegen die Bande mit Hauptsitz in Lübeck. Einzelne Bandenmitglieder stammten aus Kiel, Heide und dem spanischen Lloret de Mar. Der Gruppe wird vorgeworfen, die Drogenszenen in Lübeck, Kiel und an der Westküste mit Marihuana versorgt zu haben. Dabei hielten die Tatverdächtigen vom Anbau bis zum Verkauf der Ware an Großkunden sämtliche Fäden den Händen.

In Spanien unterhielt die Bande mindestens drei Cannabisplantagen, in denen für den Warennachschub gesorgt wurde. Die Drogen wurden dort getrocknet und kiloweise so verpackt, dass der typische Geruch nicht nach außen drang. Wahrscheinlich wurden die Drogen mit unwissenden Paketdienstleistern nach Schleswig-Holstein versandt. Insgesamt stellten die Beamten knapp 30 Kilogramm Marihuana sicher. Die Ermittler gehen von einem Gesamtumsatz von 200 Kilogramm Marihuana in den vergangenen neun Monaten aus, der den Mitgliedern Einkünfte von einer Million Euro gesichert haben dürfte. Nach einem Verdächtigen in Spanien wird noch gefahndet.

