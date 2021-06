Mann will über Zaun klettern: Spitze bohrt sich ins Bein

Hamburg. Beim Überklettern eines Metallzaunes hat sich die Spitze in den Oberschenkel eines Mannes gebohrt. Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, war der etwa 40 Jahre alte Mann am Dienstag beim Überklettern des Zaunes am Jenischpark in Hamburg-Nienstedten abgerutscht. Die Spitze des 1,20 m hohen Zauns habe sich dann etwa fünf Zentimeter tief in sein Bein gebohrt. Der Mann sei von einem Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Zuerst hatte das "Hamburger Abendblatt" berichtet.

