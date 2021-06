Ein Handballspieler hält den Spielball in den Händen.

Handball Empor Rostock schafft Aufstieg in 2. Bundesliga

Rostock. Die Handballer des HC Empor Rostock haben die Rückkehr in die 2. Bundesliga geschafft. Nach dem 28:27-Sieg im Finalhinspiel gewannen die Mecklenburger am Samstag auch das zweite Duell mit dem 1. VfL Potsdam mit 27:24 (14:13). Bester Werfer im Team von HCE-Coach Till Wiechers war Janos Steidtmann mit acht Treffern.

Beim 11:10 (26.) lag Rostock erstmals in Führung und zog Mitte der zweiten Halbzeit auf 20:17 (43.) davon. Potsdam konterte mit einem Vier-Tore-Lauf zum 21:20 (48.). Fünf Minuten vor Schluss stand es 23:23. In der Endphase behielten Per Oke Kohnagel und Tim Völzke die Nerven. Ihre Treffer zum 26:24 und 27:24 beendeten die vierjährige Drittklassigkeit und brachten die Mecklenburger zurück auf die Landkarte des Profi-Handballs.

