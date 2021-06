Schleswig-Holstein Daniel Günther hat "Bock auf Wahlkampf" und will Platz 1

Kiel. CDU-Landeschef Daniel Günther sieht angesichts der Umfragen gute Chancen für seine Partei bei der Bundestagswahl im September im Norden. "Ich habe auch Bock, wieder Wahlkampf zu machen", sagte Günther am Samstag auf einer Landesvertreterversammlung in Neumünster.

Die Union wolle in allen Wahlkreisen bei der Bundestags- und auch bei der Landtagswahl 2022 auf Sieg setzen. "Ich glaube, dass wir als CDU die Power dazu haben." Bei der Europawahl 2019 hatten es die Grünen erstmals geschafft, landesweit Platz 1 bei einer Wahl zu erobern. Die Union wollte am Samstag in Neumünster ihre Landesliste für den Bundestag wählen. Dazu wurde auch der CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet erwartet.