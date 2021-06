Alsterschwäne sind dieses Jahr spät dran mit dem Nachwuchs

Hamburg. In diesem Jahr könnten auf der Hamburger Außenalster und ihren Zuflüssen weniger Schwanenküken schwimmen als in den vergangenen Jahren. Die Höckerschwäne sind dem für sie zuständigen Schwanenvater Olaf Nieß zufolge beim Brüten nicht nur später dran als üblich, sie scheinen auch weniger Eier gelegt zu haben. "Bis dato gibt es noch keinen Nachwuchs. Wir gehen davon aus, dass es in den nächsten 14 Tagen soweit sein wird", sagte Hamburgs Schwanenvater Olaf Nieß der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Üblicherweise brüten von den rund 120 Alsterschwänen fast ein Dutzend Paare. In diesem Jahr könnten es jedoch auch weniger sein. "Wir werden wohl weniger Nester haben als in den letzten Jahren", so Nieß. Ein Grund dafür könnte sein, dass sich die Tiere die Störungen der vergangenen Jahre gemerkt haben. Gerade im ersten Corona-Jahr hatte es vergleichsweise viele Freizeitsportler auf Hamburgs Gewässer gezogen. Zum Teil wurden die Tiere in ihren Nestern dabei erheblich gestört.

