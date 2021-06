Hamburg. Fußball-Zweitligist FC St. Pauli bestreitet neun Tage nach dem Trainingsstart ein Testspiel gegen den Liga-Rivalen Hannover 96. Am 26. Juni stehen sich beide Teams unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegenüber. Das teilten die Hamburger am Freitag mit. Es schließt sich ein Trainingslager in Herzlake (28.6. bis 6.7.) an. Zum ersten Mannschaftstraining bittet Trainer Timo Schultz am 17. Juni.

