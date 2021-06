Schwan landet auf Autobahn

Hamburg. Ein Schwan auf der Autobahn hat am Freitagmorgen in Hamburg für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Das Tier war im Berufsverkehr auf der A1 Richtung Norden kurz hinter der Raststätte Stillhorn auf dem linken Fahrstreifen gelandet, wie ein Polizeisprecher sagte. Äußerlich unverletzt, habe der Schwan einen benommenen Eindruck gemacht. Polizeibeamte hätten die Stelle abgesichert und die Feuerwehr benachrichtigt, die mit einer Schwanenbox angerückt sei. Gut verpackt sei der Vogel dann zunächst zur Feuerwache 33 auf der Veddel gebracht worden, wo Hamburgs Schwanenvater Olaf Nieß ihn dann später in seine Obhut übernommen habe. Während der Bergung des Tiers lief der Verkehr über andere Streifen der vierspurigen Autobahn weiter.

