Jugendkriminalität in Hamburg: Die Zahlen sinken

Bildnummer: 59810736 Datum: 20.04.2010 Copyright: imago/epd Ein Jugendlicher versucht am 20.04.2010 ein Auto aufzubrechen. (gestelltes Foto) DER ABDRUCK DES EPD-FOTOS IST HONORARPFLICHTIG! Autodiebstahl xdp x0x 06 2010 quer Symbolfoto Kriminalität Autodiebstahl Einbruch Autoeinbruch Gewalt Autobruch Gesellschaft Menschen Jugend Jugendliche Fahrzeug Vandalismus Jugendkriminalität 59810736 Date 20 04 2010 Copyright Imago epd a Young people tries at 20 04 2010 a Car rigidities made Photo the Imprint the epd Photos is Auto theft XDP x0x 06 2010 horizontal Symbolic image Crime Auto theft Burglary Auto burglary Violence Car break Society People Youth youngsters Vehicle Vandalism Juvenile delinquency