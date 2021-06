Tödliche Explosion in Hamburg-Barmbek: Haus ist einsturzgefährdet

Eine Explosion hat am frühen Montagmorgen gegen 4.30 Uhr Teile eines Gebäudes an der Hamburger Straße in Barmbek einstürzen lassen. Ein Mann ist dabei lebensgefährlich verletzt worden. Bei dem Haus handelt es sich offenbar um einen Gewerbebau in einem Hinterhof, in dem sich auch eine Wohnung befinden soll. Das Haus stürzte durch die Detonation zum Teil ein, Trümmerteile wurden in alle Richtungen gesprengt. Ein Mann befand sich bei Eintreffen der Feuerwehr in dem Gebäude. Er stand am Fenster des 1. OG und wurde von den Feuerwehrleuten ins Freie gebracht. Nach Versorgung durch einen Notarzt wurde der lebensgefährlich verletzte Mann in eine Klinik gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Warum es zu Detonation kam, ist noch unklar. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, in der Spitze waren weit mehr als hundert Kräfte vor Ort. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht, nun stehen die Nachlöscharbeiten an. Auch die Polizei ist mit mehreren Streifenwagen vor Ort und hat nun die Ermittlungen übernommen.