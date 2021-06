Tiere Wieder mehr Spatzen in Hamburg - Kohlmeise am häufigsten

Hamburg. Es gibt wieder mehr Spatzen in Hamburgs Gärten. Zwar sei die Kohlmeise auch in diesem Jahr bei der Zählaktion "Stunde der Gartenvögel" wieder am häufigsten gesichtet worden, teilte der Nabu am Mittwoch mit. Besonders erfreulich sei aber, dass sich der Bestand des auf der Roten Liste stehenden Haussperlings stabilisieren konnte. Inzwischen belege der auch Spatz genannte Vogel Platz fünf in Hamburg. Auf den Plätzen zwei bis vier: Amsel, Blaumeise und Ringeltaube.

Ein weiteres positives Ergebnis der "Stunde der Gartenvögel" sei die große Beteiligung freiwilliger Vogelbeobachter. Mit 3.203 Teilnehmern wurde demnach in diesem Jahr ein Rekord verzeichnet. "Diese Wertschätzung ist eine wichtige Voraussetzung für den Erhalt unserer Naturräume", sagte Malte Siegert, Vorsitzender des Nabu Hamburg.

